"Denizlerin prensi" lüfer bollaşınca tezgahta fiyatı düşüşe geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Denizlerin prensi" lüfer bollaşınca tezgahta fiyatı düşüşe geçti

04.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:07

Çanakkale Boğazı'nda avlanan ve en lezzetli balıklar arasında gösterilmesinden dolayı "denizlerin prensi" olarak bilinen lüferde yaşanmaya başlanan bolluk fiyatlara yansıdı.

Çanakkale Boğazı'nda avlanan ve en lezzetli balıklar arasında gösterilmesinden dolayı "denizlerin prensi" olarak bilinen lüferde yaşanmaya başlanan bolluk fiyatlara yansıdı.

Deniz suyunun soğumasıyla gelen bolluğun hareketliliği artırdığı bugünlerde Çanakkale Balık Hali'ndeki tezgahlarda çeşit çeşit balık, tüketiciye sunuluyor.

Lezzetiyle nam salan lüferin, tezgahlarda av sezonunun açıldığı eylül ayı başlarında 170 lira olan kilogram fiyatı 120 liraya kadar düştü.

Lüferin en yağlı ve lezzetli dönemini geçiren balıkçılar, fiyatlardaki düşüşü bolluğun yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında restoranların gel-al ve paket servis hariç hizmet vermemesine bağlıyor.

Balıkçılar, havaların daha da soğumasıyla ilerleyen günlerde fiyatların iyice gerilemesini bekliyor.

Halde diğer balık çeşitlerinden, kilogram bazında sarıkanat 60, mercan 50, kupa 15, istavrit 20, tekir 50, hamsi 30 liradan satılıyor.

"Fiyatlar ilerleyen günlerde daha da düşecek"

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, lüferdeki bolluğu ve tüketicilerin ilgisini AA muhabirine anlattı.

Özkurnaz, bu yıl eylülde daha sıcak iklim dönemi ile hava sıcaklıklarının azaldığı aralık ayı arasında lüferde 50 lira fiyat farkı olduğunu söyledi.

Boğazda lüferin oldukça fazlalaştığını vurgulayan Özkurnaz, şöyle devam etti:

"Pandemiden dolayı balık restoranları kapalı olduğundan hem balıkta bir artış var hem de fiyatlarda düşüş söz konusu. O anlamda balık hem çoğaldı hem de bugün geldiğimiz noktada balık fiyatlarında ciddi düşmeler oldu. İlerleyen günlerde daha da düşecek. Havaların soğumasıyla alakalıdır. Karadeniz'den hızlı bir şekilde balık akını Ege ve Akdeniz'e doğru devam ediyor. Burada hava ve mevsime bağlı olarak, balıkçılarımız aktif bir şekilde çalışıyor. Tezgahlarda da fiyatlar düşmüş oluyor. Balıkçımızın da yüzü gülüyor."

Çanakkaleli balıkçı esnafından Melih Kayıkçı ise lüferde havaların ve suların soğumasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Havalar tam soğumasa da lüferin bolca avlandığını belirten Kayıkçı, "İlerleyen günlerde fiyatlar daha da düşer diye tahmin ediyoruz. En büyük sebep, restoranların kapalı olması." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

İlgili Haberler

Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor
Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor
Güne 5 lira düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Güne 5 lira düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Osman Kavala Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere İrem Derici Caner Cindoruk Emel Müftüoğlu
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Ersun Yanal Sinan Gümüş Yılmaz Vural
Tüm Haberler Ocak Uefa İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Denizlerin prensi" lüfer bollaşınca tezgahta fiyatı düşüşe geçti - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 11:48:47. #1.14#
title