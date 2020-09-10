Fiyatı 10 TL'ye kadar düşen palamut denizlerin kralı tezgahların hükümdarı oldu
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Fiyatı 10 TL'ye kadar düşen palamut denizlerin kralı tezgahların hükümdarı oldu

1 Eylül'de başlayan av sezonu ile birlikte tezgahlarda adeta palamut bayramı yaşanıyor. Denizlerin kralı palamut 10 TL'lik fiyatıyla vatandaşın, bolluğu ile balıkçının yüzünü güldürüyor.

10.09.2020 09:19 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:02

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde 1 Eylül itibarıyla kalkan avlanma yasağının ardından hareketli günler yaşanıyor. İlk günlerde sardalya ile başlayan balık sezonu kısa zamanda başlayan palamut akını ile adeta bayram günlerini yaşamaya başladı.

Fiyatı 10 TL'ye kadar düşen palamut denizlerin kralı tezgahların hükümdarı oldu

"PALAMUT FİYATLARI 10 TL'YE KADAR DÜŞTÜ"

Denizlerin kralı, tezgahların hükümdarı haline gelen palamut, Karadeniz'den gelerek Bandırmalı balıkçıların tezgahlarını süslemeye başladı. Bandırma Balık Hali esnaflarından Ali Çakıroğlu, balık sezonunun geçen bir haftasını, balık fiyatlarını ve tezgahlardaki palamut bolluğunun devam edip etmeyeceğini anlattı.

Fiyatı 10 TL'ye kadar düşen palamut denizlerin kralı tezgahların hükümdarı oldu

Çakıroğlu, "Yeni sezonumuz tüm balıkçılara hayırlı olsun. Bu yıl Karadeniz'den bol miktarda palamut bekliyoruz. Gelen haberlerde bu şekilde. Palamut fiyatları 10 TL'ye kadar düştü. Vanoz palamutu olarak bildiğimiz cins kişi başı bir tane yeterli olur. Halkımızı protein deposu balığı almaya davet ediyorum" dedi.

Fiyatı 10 TL'ye kadar düşen palamut denizlerin kralı tezgahların hükümdarı oldu

"HAMSİNİN KİLOSU 20 TL"

Tezgahlarda palamudun haricinde sardalya, hamsi, istavrit, tekir ve barbun balıklarının olduğunu belirten Çakıroğlu, "Hamsinin kilosu 20 TL, sardalya 15-20 TL arasında, istavrit ve mezgit 20 TL'den alıcı buluyor. Palamudun ise tanesi 10 TL'den satılıyor" dedi.

Fiyatı 10 TL'ye kadar düşen palamut denizlerin kralı tezgahların hükümdarı oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
BABA PARASI İLE HABERCİLİK: ''Almayanı Dövüyorlar''. . . Kaliteli habercilik. . .
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