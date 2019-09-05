05.09.2019 12:30

Denizi olmayan kentten dünyanın 80 ülkesine yıllık 6 bin ton tütsülenmiş balık gönderiyorlar

Denizi olmayan kentten dünyanın 80 ülkesine tütsülenmiş balık ihracatı yapılıyor

Yıllık 6 bin ton ile Türkiye'nin alabalık ihracatının yüzde 34'ünü karşılıyorlar

DENİZLİ - Denizli'de canlı alabalık çiftliklerinde ürettiği balıkları tütsüleyerek Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın 80'ne yakın ülkesine balık ihracatı yapan tesis Rusya'nın ardından şimdi de Uzak Doğu ülkelerine ihracata başladı. Yıllık 6 bin ton yurt dışına ihracat yapılan tesiste aynı zamanda Türkiye'nin alabalık ihracının yüzde 34'üde karşılıyor.

Denizli'de çiftlikte yetiştirdiği alabalıkları işleyip ihracatını yapan firmanın Müdürü Mustafa Özpek, 80 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya'da da yeni pazarını kurduklarını kaydeden Özpek, pazarı genişleterek Uzakdoğu ülkelerine de tütsülenmiş balık ihraç etmeye başladıklarını ifade etti.

Pamukkale İlçesi'nin Güzelpınar Mahallesi'nde yaşayan ve çoban bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen girişimci Mustafa Özpek, toplamda 10 çiftlikle yılda yaklaşık 6 bin ton alabalığı tesislerine getirip işliyor. Alabalıklar 250 personel ile oldukça zahmetli ve titiz işlemlerden geçerek hazır hale getiriliyor. Çiftliklerde büyütülen balıklar temizlendikten sonra tesislere getirilip salamuraya yatırılıyor. Ardından meşe dumanında tütsülenme işleminin yapılması sonrası paketlenerek ihracata hazır hale getiriliyor. Balıklar 80 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Tesis sayesinde denizi olmayan kentten Türkiye'nin yıllık balık ihracatının yüzde 34'nü karşılanıyor. Dünya ülkelerinin damak tadına hitap eden tesiste üretilen balıklara talebin ise yoğun olduğu aktarıldı.



"Dövizleri de ülkeye getiriyoruz"

Tesisin Müdürü Mustafa Özpek, yaptıkları işin çok zahmetli olduğunu ancak ülke ekonomisine getirisinin büyük olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Önce işini seveceksin, işini sevmeyen başarılı olamaz. Bizim işlerimiz çok riskli, canlı üretiyorsun ve Avrupalı'ya bunu gıda maddesi olarak fabrikanda işleyip satıyorsun. Biz üretiyoruz. Ürettiğimizi başka bir ülkeye gönderiyoruz. Dövizlerini de bu ülkeye getiriyoruz. Yeni pazarlar, Uzakdoğu'da Rusya'da çeşitli yerlerde yeni pazarlarımız var ama çok üretmemiz lazım. Su kaynaklarımız bol olursa üretim daha çok oluyor."

Kaynak: İHA