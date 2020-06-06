Denize giren çocuklar yasak dinlemedi
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Denize giren çocuklar yasak dinlemedi

Denize giren çocuklar yasak dinlemedi Zeytinburnu sahilinde denize giren çocuklar, yasak dinlemedi.

06.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:18

Denize giren çocuklar yasak dinlemedi

İSTANBUL - Zeytinburnu sahilinde denize giren çocuklar, yasak dinlemedi. Yasağa uymadığı için daha önce ceza ödediğini söyleyen bir çocuk, "Para havadan geliyor bana" dedi.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 18 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Çarşamba ve Cuma günleri 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izinleri olan çocuklardan bazıları yasağa uymayarak Zeytinburnu Sahili'ne koştu. Yasağı hiçe sayarak sokağa çıkan çocuklar, sıcak havayı fırsat bilerek sahilde denize girdi. Maske takmayan çocukların sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.

Öte yandan 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreci kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla Zeytinburnu Sahili'ne gelen vatandaşlar ve denize giren çocuklar havadan görüntülendi.

"Ne kadar çoluk çocuk varsa hepsi burada"

Sahildeki kalabalıktan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Nahizar Sümer, "Sahilde iğne atsan yere düşmez. Burada olanların hepsi 18 yaş altı. Ne kadar çoluk çocuk varsa hepsi burada.Denize giriyorlar. Çırılçıplak hepsi birbirinin içinde. Piknikte yerlere uzanmışlar. Daha ne olsun. Nasıl bitecek bu. 155'İ aradık. İlgilenen kimse olmadı. Buranın görevlisi de aradı. Trafik polisin gittik. Söyledik. Vatandaşlık görevimizi yapıyoruz" dedi.

"Para havadan geliyor bana"

Gazetecilerin 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili sorusuna alaycı dille karşılık veren bir çocuk, "Yüzüyoruz. Yasak değil. 17 yaşındayım. 3 bin 150 TL ceza yedim. Sıkıntı yok. Para havadan geliyor bana" dedi.

Denize giren çocuklar yasak dinlemedi

Kaynak: İHA

Manşet

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