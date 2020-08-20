Denizde astım krizi geçiren 51 yaşındaki kadın can kurtaranlar tarafından kurtarıldı
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Denizde astım krizi geçiren 51 yaşındaki kadın can kurtaranlar tarafından kurtarıldı

Denizde astım krizi geçiren 51 yaşındaki kadın can kurtaranlar tarafından kurtarıldı Balıkesir'in Edremit ilçesinde denizde fenalaşan kadını cankurtaran ekipleri kurtardı.

20.08.2020 01:10 | Son Güncelleme: 20.08.2020 01:14

Denizde astım krizi geçiren 51 yaşındaki kadın can kurtaranlar tarafından kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde denizde fenalaşan kadını cankurtaran ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi Altınkum plajında 51 yaşındaki Münevver D. isimli kadın denizde fenalaşarak çırpınmaya başladı.

Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine devriye gezen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Itfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekipleri, ihbar sonrası botla hemen kadının yardımına koştu.

Astım krizi nedeniyle nefes alamayan kadını ekipler, ilk müdahaleden sonra karaya çıkarıldı.

Sahilde kendine gelen kadının panikle anlık solunum yetmezliği geçirdiği öğrenildi.

Hayata yeniden döndüğünü söyleyen Münevver D. cankurtaran ekiplerine teşekkür etti.

Sahildeki tatilciler, cankurtaran hizmetinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Mesai saati gözetmeden halkın can güvenliği için ekipler bu olayda olduğu gibi canla başla çalışıyorlar. Buna imkan sağlayan ve huzurlu bir tatil geçirme imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ederiz." diye konuştular.

Denizde astım krizi geçiren 51 yaşındaki kadın can kurtaranlar tarafından kurtarıldı

Kaynak: İHA

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