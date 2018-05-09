DenizBank ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde yetenekli senaristlerin kendilerini ifade etmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'na başvurular başladı.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sinema ve senaryo konusunu gündeme taşımak ve senaryo yazma konusunda isteği olanlara alan açmak amacıyla iki yıldır sürdürülen yarışmanın üçüncüsünde projelerin seçimi iki aşamalı olarak yapılacak.

Ön jürinin yapacağı değerlendirmeyi geçecek 20 senaryo projesi, TÜRSAK adına Yarışma Küratörü Gökhan Mutlay ve Ömer Faruk Sorak'ın başkanlığını yaptığı, Devrim Yakut, Esin Küçüktepepınar, Gülin Üstün, Perihan Yücel, Sertaç Demirtaş, Suavi Doğan, Şebnem Aksoy ve Timur Savcı'dan oluşan ana jüri tarafından ikinci bir değerlendirmeye alınacak.

Ana jürinin yapacağı değerlendirme sonrası belirlenecek ilk üç senaryo ödül töreni gecesinde açıklanacak.



Birinci seçilecek eser 30 bin lira ve yabancı bir senaristten senaryo doktorluğu, ikinci eser 15 bin lira ve Türk bir senaristten senaryo danışmanlığı, üçüncü seçilecek eser ise 10 bin lira ve Türk bir senaristten senaryo danışmanlığı ile ödüllendirilecek.



En iyi film kategorisinde ise Alin Taşçıyan, Burak Sağyaşar, Cemal Okan, Cihan Aslı Filiz, Demir Karahan, Kadir Doğulu ve Pelin Karahan'dan oluşan jüri en iyi filmi seçecek. Yarışmanın En İyi İlk Film ayağını kazanacak eser, 25 bin lira tutarındaki Özel DenizBank Ödülü'ne hak kazanacak.

Yarışmaya 9 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek. Daha önce herhangi bir yarışmada yer almamış eserlerin başvurabileceği yarışmaya ilişkin detaylar www.tursak.org.tr internet sitesinden öğrenilebilecek. Yarışmada kazanan ilk üç projenin senaristi, senaryoların geliştirilmesine dair en az üç aşamalı, kapsamlı bir çalışma yapacak.

Danışmanla yapılacak toplantılar sonrası senaristler, senaryo doktorunun bitiş kararına dek senaryolarını geliştirmeye devam ederken, kazanılan ödül tutarı da çalışma evreleri tamamlandıkça bölünerek verilecek. Tamamlanan senaryolar, TÜRSAK Vakfı'nın desteği ile uluslararası yarışmalara ve destekçi kurumlara gönderilecek.

Aynı zamanda birinci seçilen eser, Taff Yapım Şirketi'nin senaryo bölümüne sunulacak ve değerlendirme sonucunda kabul edilmesi durumunda filme çekilecek.

"Sanata evet demeyi sürdüreceğiz"

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

""DenizBank olarak kurulduğumuz günden bu yana ülkemizin gelecek nesillerine sağlıklı bir miras bırakmak amacıyla, sanatı topuma yakınlaştıracak projelere yatırım yapıyoruz. TÜRSAK ile 3. yılına giren iş birliğimiz ile de sinema sanatına gönül vermiş yetenekli senarist gençlerimizin kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratmaktan mutluluk duyuyoruz. Kültür ve sanatın gelişimi ve geniş kitleler tarafından erişilebilirliğinin, ülkemizin aydınlık yarınları için önemli bir gösterge olduğu bilinciyle, bu alanlara desteğimizi sürdüreceğiz."

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar, yarışmayı Türk sinemasına emek veren herkese armağan ettiklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Film kağıt üzerinde biter' der iyi prodüktörler, bu sağlam bir senaryodur. Bir filmin kaderi, her şeyidir. İyi bir senaryo yoksa, iyi bir film de yoktur. Onca emek, onca çaba, onca fikir, onca para, onca hayal uçup gider. İyi senaryo yaratıcılık demek, iyi senaryo, mimari demek, iyi senaryo hikaye, karakter, çatışma ve matematik demektir. İyi senaryo; bilgi, bilimsellik ve tecrübeyle yeteneğin terbiye edilmesi demektir. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz yarışmayı çok önemsiyor, DenizBank'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz."