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Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında sarı lacivertli takımın ilk golünü atan Deniz Türüç oyundan çıkartılmasına tepki gösterince Volkan Demirel, futbolcuyu "Otur yerine" sözleriyle uyardı.

Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel
16.06.2020 22:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:29

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan yarı final rövanş maçında 61. dakikada oyundan alınan Deniz Türüç kulübeye tepki gösterdi.

Değişiklik tabelasında adını gören Türüç ilk olarak ellerini havaya kaldırırken daha sonra kenara gelerek, teknik heyete neden değiştirildiğini sordu. Antrenör Zeki Murat Göle'ye değişiklik hakkında tepkisini gösteren Deniz Türüç'e tribünde yer alan Volkan Demirel yerine oturmasını söyledi. Türüç daha sonra ise sakinleşerek kulübedeki yerini aldı.

Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel 'Otur yerine' diyerek uyardı

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Milli oyuncun yerine oyuna ise Ferdi Kadıoğlu dahil oldu. Daha sonra Göle ile bir süre konuşan Türüç, ardından soyunma odasına doğru hareket etti.

SERDAR AZİZ SAKATLANDI

Sarı-lacivertli takımda milli savunma oyuncusu Serdar Aziz yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Mücadelenin 60. dakikasında oyundan alınan Serdar Aziz'in yerine Jailson dahil oldu.

TELEFON KONUŞMASI SONRASINDA DEĞİŞİKLİK GELDİ

Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel, yaklaşık 5 dakikalık bir telefon görüşmesi yapmasının ardından sarı - lacivertlilerde 2 değişiklik birden yapıldı. Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün yerine Ferdi Kadıoğlu ve sakatlanan Serdar Aziz'in yerine Jailson oyuna dahil oldu.

Kaynak: İHA

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