Deniz Türüç Kimdir?

Deniz Türüç, 29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda'nın Enschede bölgesinde dünyaya geldi. 2015 yılında 500 Bin € bonservis bedeliyle, Kayserispor'a transfer olan Deniz, dört sezon boyunca 144 maça çıkıp, 28 gol atıp ve 24 asist yaptı ve aynı zamanda Türkiye A Milli Takımı’nda da forma giyiyor.

1.08.2019 18:22

Deniz Türüç, 29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda'nın Enschede bölgesinde dünyaya geldi. 2015 yılında 500 Bin € bonservis bedeliyle, Kayserispor'a transfer olan Deniz, dört sezon boyunca 144 maça çıkıp, 28 gol atıp ve 24 asist yaptı ve aynı zamanda Türkiye A Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Kaynak: Dugout

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