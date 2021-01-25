Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında, nereli? Deniz Akkaya Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Deniz Akkaya, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Deniz Akkaya hakkında merak edilenler. Deniz Akkaya hayatı ve biyografisi. Deniz Akkaya kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Deniz Akkaya merak konusu oldu. İşte Deniz Akkaya hakkında merak edilen Deniz Akkaya kimdir, Deniz Akkaya hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DENİZ AKKAYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Ağustos 1977

Kaç yaşında: 43yaşında

Nereli:İstanbul

Boy: 1,78 m

Deniz Akkaya, Semiha Şakir Lisesinden mezun oldu. İlk olarak 1996 yılında Nihat Doğan'ın "Maçoyum Ben" şarkısının klibinde oynadı. 1997 yılında Best Model of Turkey'de en iyi manken seçildikten sonra bu yönde çalışmalarını sürdürdü. Çeşitli dizilerde rol aldı. Mankenliği bıraktı.

Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe adında bir kızı bulunmaktadır.

OYUNCULUK KARİYERİ

• Maskeli Beşler: Kıbrıs (2007)

• Vizontele Tuuba (2003) (Deniz Kızı)

• Okul (2003) (Alev)

• Metro Palas (2004) (Yelda)

• Şarkılar Seni Söyler (2003) (Ayten)

• Yeşil Işık (2002)

• Hemşerim (1997)

• Ölümle Dans

DENİZ AKKAYA INSTAGRAM HESABI NE?

Deniz Akkaya "denizakkayaofficial" Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: