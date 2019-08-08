Demirören Medya Danışma Kurulu Üyeliğine atanan Salih Zeki Sarıdanişmet kimdir?

08.08.2019 09:23

Salih Zeki Sarıdanişmet, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü görevinden alınarak Demirören Medya Danışma Kurulu Üyesi olarak atandı. Salih Zeki Sarıdanişmet kaç yaşında, nereli? Salih Zeki Sarıdanişmet hayatı, özgeçmişi haberimizde…

SALİH ZEKİ SARIDANİŞMET KİMDİR?

Demirören Medya Grubuna yapılan üst düzey atamalarda, Demirören Medya Danışma Kurulu Üyesi olan Sarıdanişment, 1974 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Kayseri Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-TV ve Sinema Bölümünden mezun oldu.

DHA WASHİNGTON MUHABİRİ OLDU

Kayseri ve İstanbul'da muhabirlik yapan Sarıdanişmet 2000 yılında DHA'da, TV Haberlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2002-2003 yıllarında Skytürk Haber Müdürlüğü'nü yürüttü. 2004 yılında Washington'a yerleşerek DHA Washington muhabiri oldu. Sarıdanişmet'in yapımcılığını üstlendiği Amerikalı gazete yazarlarının düzenli konuk olarak katıldığı 'Stüdyo Washington' isimli günlük program, 14 ay boyunca TRT Türk'te ekrana geldi.

ANADOLU AJANSI TÜRK DÜNYASI HABERLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

2015- 2016 yılında Anadolu Ajansı Türk Dünyası Haberleri Müdürü olarak göreve başlayan Zeki Sarıdanişment, 2016 Eylül ayından itibaren DHA Yeni Medya ve Projeler Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü.