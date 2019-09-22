Demirbakan: "Takımın enerjisini pozitife çevireceğiz"

22.09.2019 19:10

TFF 1. Lig'in 5. haftasında evinde ağırladığı Menemen Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, alınan mağlubiyetler sonrasında gelen galibiyetle takımın enerjisini pozitife çevirmek için çalışacaklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, ilk 4 haftada kaybedilen puanlara değindi. Oyun olarak eksiklerin olduğuna dikkat çeken Demirbakan, "Teklif geldiğinde de zorluktan kaçmadık. Sorumluluk almamız lazımdı. Yardımcı olmaya geldik. Bunlar bir galibiyet ama ben en sona bakarım. Eksiklerimiz var. Morel olaraktan futbolcularda negatif bir enerji vardı. Biz bunu pozitif haline getireceğiz. Takımın bir gücü var. Ortaya çıkmayan gücü harekete geçirmek istiyoruz. Futbolcularımız tebrik ediyorum. İleride daha iyi olacağız. Menemen Belediyespor biraz sert oynadı. Oyuncularımızın bazınlarında bilek sakatlıkları var. Biz sahada olana bakıyoruz. Taraftara teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA