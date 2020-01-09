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Demir Grup Sivasspor - Waldhof Mannheim: 2-2

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Almanya 3'üncü Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karşılaştı.

09.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:15
Demir Grup Sivasspor - Waldhof Mannheim: 2-2

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya 'te hazırlanan Demir Grup , kamptaki ilk hazırlık maçında Almanya 3'üncü Lig ekibi Waldhof ile karşılaştı. Calista Sports Center'da oynanan mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Demir Grup Sivasspor'un gollerini Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş atarken, Waldhof Mannheim'ın gollerini ise Schuster Marco ve Bouziane Mounir kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Maçtan görüntüler


Kaynak: DHA
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