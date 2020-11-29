Sivasspor, Göztepe maçına hazır
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Sivasspor, Göztepe maçına hazır

29.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:06

- Sivasspor, Göztepe maçına hazır Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun 10. hafta maçında yarın sahasında Göztepe'yi konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

- Sivasspor, Göztepe maçına hazır

SİVAS - Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun 10. hafta maçında yarın sahasında Göztepe'yi konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

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Bir süredir idmanlara katılamayan Mustapha Yatabare ve Muammer Yıldırım da çalışmalar da yer aldı. Sivasspor, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Göztepe yarın saat 19.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Serkan Tokat görev yapacak.

Sivasspor, Göztepe maçına hazır
Sivasspor, Göztepe maçına hazır
Sivasspor, Göztepe maçına hazır
Sivasspor, Göztepe maçına hazır
Sivasspor, Göztepe maçına hazır
Sivasspor, Göztepe maçına hazır
Sivasspor, Göztepe maçına hazır
Sivasspor, Göztepe maçına hazır
Sivasspor, Göztepe maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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