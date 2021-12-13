Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 13 Aralık Pazartesi Sivasspor-Galatasaray maçının gollerini kim attı?

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SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18:00 'da başladı.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile bitti. Sivasspor 1-0 galibiyet ile 3 puanı aldı.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın golleri şöyle:

Sivasspor'un golü:

80. dakika : Faycal Fajr

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Ümit Öztürk yönetiyor.

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