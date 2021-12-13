Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 13 Aralık Pazartesi Sivasspor-Galatasaray maçının gollerini kim attı? - Haberler
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Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 13 Aralık Pazartesi Sivasspor-Galatasaray maçının gollerini kim attı?

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 13 Aralık Pazartesi Sivasspor-Galatasaray maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Sivasspor-Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 13 Aralık Sivasspor-Galatasaray maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Sivasspor-Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 13 Aralık Sivasspor-Galatasaray maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

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Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18:00 'da başladı.

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maç 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile bitti. Sivasspor 1-0 galibiyet ile 3 puanı aldı.

Maç 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın golleri şöyle:

Sivasspor'un golü:

  • 80. dakika : Faycal Fajr

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Maç, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı Ümit Öztürk yönetiyor.

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