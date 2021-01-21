Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından

21.01.2021 22:00 | Son Güncelleme: 21.01.2021 22:04
Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde deplasmanda Sivasspor'a karşı aldıkları bir puanın çok önemli olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde deplasmanda Sivasspor'a karşı aldıkları bir puanın çok önemli olduğunu belirtti.

Bulut, Süper Lig'in 20. haftasında 1-1 sona eren Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, zor Sivas deplasmanından 3 puan almak istediklerini ancak 1 puan alabildiklerini söyledi.

Her puanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Bulut, özellikle böyle zor bir deplasmanda Sivasspor'a karşı alınan puanın önemine değindi.

Erol Bulut, şöyle konuştu:

"Söylemek istediğim başka bir şey var. Maçtan önce, maçtan sonra yayıncı kuruluşa flaşta konuştuğumuzda onların hiçbiri yayınlanmıyor. Biz kendimizi en iyi şekilde burada ifade etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe camiasına yanlış yapılan olaylar var. Bunu da zaten yeterince başkanımız, biz, sportif direktörümüz dile getiriyoruz. Bu değişmediği sürece, bu tutum bu şekilde devam edecek."

"Mesut Özil en kısa zamanda aramızda olacak"

Mesut Özil'in takımda ne zaman görev alabileceğiyle ilgili soru üzerine de Bulut, "Karantina süreci var o bittikten sonra aramıza en kısa zamanda katılacak. Zaten uzun bir süre karantinadan dolayı 10-12 gün çalışmadı. Aramıza geldiğinde 15-16 gün olacak, yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. İngiltere'de antrenman yaptığını biliyoruz. Sadece maç eksiği var, en kısa zamanda kendisini sahalarda aramızda göreceğiz inşallah." dedi.

Soğuk havanın mı eksiklerin mi oyunlarını etkilediğinin sorulması üzerine de Bulut, ilk 20-25 dakika soğuk havanın oyunlarını etkilediğini ifade etti.

Bulut, soğuğa alışma sürecinin biraz sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tabi eksiklerimiz bir hayli var. Onların da eksikliğini hissettik. Sakatlardan yeni gelenler oldu Sosa gibi. Sosa ilk maçına haftalar sonra çıktı. Yarım saat oynadı. Ama ben her zaman söylediğim gibi hiçbir bahaneye sığınmıyorum. Fenerbahçe olarak 11 kişi sahaya çıktığımızda kazanmak için çıkıyoruz."

Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Marcel Tisserand'ın durumunun sorulması üzerine de Bulut, henüz bilgisi olmadığını, kulüp doktoruyla görüşüp net bilgiyi alacağını söyledi.

Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eraydın Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Donald Trump Ahmet Davutoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hande Erçel Caner Cindoruk Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Serdar Aziz Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Rusya Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 22:04:30. #1.14#
title