Demir Grup Sivasspor'da Sağlık Kontrolleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni transfer Aydın Karabulut ile Serhiy Rybalka ve İlker Sayan, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Aydın Karabulut, Serhiy Rybalka ve İlker Sayan'ın, Medicana Sivas Hastanesinde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutuldukları belirtildi.

Futbolcuların, detaylı kan tetkiklerinin ardından, efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz, iç hastalıkları, ağız ve diş sağlığı bölümlerinde muayene edildikleri aktarıldı.