Demir Grup Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la yollarını ayırdı Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan Emre Kılınç ile Fenerbahçe'yle söz kesen Mert Hakan Yandaş, sözleşmelerinin sona ermesinin ardından Demir Grup Sivasspor'dan resmen ayrıldılar.

Demir Grup Sivasspor, kontratı biten Emre Kılınç'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre" ifadeleri kullanıldı.

EMRE'NİN GALATASARAY'A İMZA ATMASI BEKLENİYOR

25 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini eline almasının ardından kısa bir süre içerisinde Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Sivasspor'da bu sezon 31 resmi maçta görev alan Emre Kılınç, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

MERT HAKAN'A DA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sivasspor'dan sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş için yapılan açıklamada "3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş'a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan." denildi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini eline almasının ardından kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Sivasspor'da bu sezon 37 resmi maçta görev alan Mert Hakan Yandaş, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: DHA