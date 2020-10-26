Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

26.10.2020 19:31 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:34
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 6. hafta maçları bitmek üzere. Buna göre Sivasspor - Ç.Rizespor bugün karşı karşıya gelecek. Maç 26 Ekim Pazartesi günü oynanacaktır. Peki Sivasspor - Ç.Rizespor maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Sivasspor - Ç.Rizespor maçı bugün 20:00 'da başlayacaktır. Peki Sivasspor - Ç.Rizespor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sivasspor - Ç.Rizespor maçı 26 Ekim Pazartesi günü saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani maç yarın akşam saat 8'de başlayacaktır.

SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Sivasspor - Ç.Rizespor maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 2 kanalından yayınlanacak.

SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Yeni 4 Eylül Stadı, Sivas'da oynanacak.

SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇININ HAKEMLERİ

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

ERDİNÇ SEZERTAM(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET CEM HANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

BURAK PAKKAN(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU(VAR)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)

SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)

AHMET ŞAHİN(Temsilci)

MEHMET SARIBUVA(Temsilci)

SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)

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