Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Aralık Süper Lig Sivasspor - Rizespor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?
2021-2022 Süper Lig 18. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor arasında oynanıyor. Sivasspor - Rizespor maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Sivasspor - Rizespor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Sivasspor - Rizespor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Sivasspor - Rizespor kaç kaç? Sivasspor - Rizespor golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Sivasspor - Rizespor arasında oynanacak. Peki, Sivasspor - Rizespor maçı bitti mi? Sivasspor - Rizespor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 22 Aralık Sivasspor - Rizespor maçı hakkında bilgiler!
Sivasspor - Rizespor maçı 22 Aralık Salı günü saat 17:00 'da başladı.
Sivasspor - Rizespor maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maçta 1-1 berabere bitti.
Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçta atılan goller şöyle:
Sivasspor'un golleri:
- 72. dakika : Olarenwaju Kayode
Rizespor'un golleri:
- 74. dakika : Joel Pohjanpalo
Maç, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
İBRAHİM BOZBEY(1. Yardımcı Hakem)
ALİ TUNA(2. Yardımcı Hakem)
ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(Dördüncü Hakem)
ALPER ULUSOY(VAR)
VOLKAN AHMET NARİNÇ(AVAR)
ALPER ÇETİN(AVAR)
MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)
ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)
MUSTAFA SİNAN BOZ(Temsilci)
İNAN KILINÇ(Temsilci)
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