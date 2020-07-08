Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Hikmet Karaman
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Kahraman'ın karşılaşma sonrası yaptığı basın açıklaması Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
08.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:25
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Kahraman'ın karşılaşma sonrası yaptığı basın açıklaması Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Kaynak: AA