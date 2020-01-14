Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından
Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşaması BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısı Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın basın toplantısı Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor: 4 - BtcTurk...
Ziraat Türkiye Kupası
Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşaması
BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısı
Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın basın toplantısı Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Demir Grup Sivasspor: 4 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0
SİVAS - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.