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Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşaması BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısı Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın basın toplantısı Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor: 4 - BtcTurk...

14.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 21:52
Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası

Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşaması

BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü 'ın basın toplantısı

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü 'ın basın toplantısı Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Demir Grup Sivasspor: 4 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0

SİVAS - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından
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