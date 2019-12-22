Demir Grup Sivasspor: 2-2

22.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:20

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çavuş

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç Özbir, Baiano, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias (Dk. 72 Berat Ayberk Özdemir), Seuntjens (Dk. 46 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk. 81 Erdem Özgenç), StancuDEMİR GRUP SİVASSPOR : Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 90+1 Cofie), Ziya Erdal (Dk. 76 Volkan Egri), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Traore), Mert Hakan Yandaş, Yatabare, KoneGOLLER: Dk. 24 Kone, Dk. 90+7 Yatabare (Demir Grup Sivasspor ), Dk. 56 Stancu, Dk. 58 Ayite (Gençlerbirliği)SARI KARTLAR: Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Baiano, Berat Ayberk Özdemir, Stancu (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 16'ncı haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.24'üncü dakikada Mustapha Yatabare'nin sağ kanattan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu Arouna Kone tamamladı ve takımını öne geçirdi.0-156'ncı dakikada Gençlerbirliği, Stancu ile beraberlik golünü buldu. Toure'nin uzun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın pasında Stancu, arka direkte meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-158'inci dakikada başkent ekibi 2-1 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ayite, topu altı pasa doğru gönderdi. Ceza sahasında oluşan karambolde topu penaltı noktası civarında önünde bulan Ayite'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda filelere giden top VAR incelemesinin ardından gol değeri kazandı.2-163'üncü dakikada Ayite'nin sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.74'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu'nun yerden şutunda Samassa topu kornere çeldi.90+7'nci dakikada konuk ekip durumu 2-2 yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabare, ceza sahasında röveşatayla topu ağlara gönderdi.Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

- Ankara