Demba Ba, Türkiye'deki Müslümanların yaşam tarzlarına şaşırdı: Caminin önünde ezan okunurken sigara içiyorlar Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Senegalli golcü Demba Ba, tarihi zaferin ardından açıklamalarda bulundu. Eğlendiği sürece kariyerine devam edeceğini belirten Ba, Türkiye'deki Müslümanların yaşama şekillerine şaşırdığını söyleyerek "Caminin önünde insanlar ezan okunurken sigara içiyor, içeri kimse girmiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 6. şampiyonu olan Başakşehir'in önemli isimlerinden Demba Ba, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki Müslümanların yaşama şekline şaşırdığını kaydeden Senegalli golcü, "Türkiye'ye gelip oynama isteğimin nedenlerinden biri, Müslüman bir ülke olmasıydı. Caminin önünde insanlar ezan okunurken sigara içiyor, içeri kimse girmiyor, bağlantıyı kuramamıştım. İnsanların felsefesini, ülkenin kültürünü çözmeye başladıktan sonra ben de bir şeyleri anlamaya başladım." dedi.

"BENİ ÇİN'E SATTILAR"

Öte yandan Demba Ba, "Ayasofya'ya henüz gidemedim ama ben de gidip namaz kılacağım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi çok sevdiği için Çin'den geri geldiğini söyleyen Senegalli golcü, Beşiktaş'tan Çin'e transferiyle ilgili "Ben Çin'e gitmedim, Beni Çin'e sattılar" itirafında bulundu.

"EĞLENDİĞİM SÜRECE OYNAYACAĞIM"

Teknik Direktör Okan Buruk için "Çok iyi ve çok dürüst bir insan" ifadelerini kullanan 35 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili sorulan soruya "Eğlendiğim sürece oynamaya devam etmek istiyorum" şeklinde cevap verdi.

Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Kopenhag'ı da değerlendiren Demba Ba, zor bir maçın kendilerini beklediğini ve rakiplerinin taktik açıdan çok iyi oynadığını vurguladı.

Takım arkadaşı Robinho'ya övgüler yağdıran Ba "Müthiş bir oyuncu. Harika bir kariyeri var. Bu senede bize yapması gereken katkıyı yaptı." dedi.