Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! 4. hakeme haddini bildirdi

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle sahadan çıktı. Bu esnada Demba Ba'nın hakeme "Kimseye "Bu beyaz adam" demezsin. "Bu adam" dersin. Niye "Bu adam" diyecekken, "Bu siyah adam" diyorsun" sözleri duyuldu.