Demba Ba Chelsea'ye Turu Getiriyor 2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG ile karşılaşan Chelsea, 3-1 kaybettiği ilk maçın ardından rakibini Stamford Bridge'de ağırladı. İlk yarıda Schürrle'nin golüyle 1-0 öne geçen Chelsea, oyuna sonradan giren Senegalli forveti Demba Ba'nın 85. dakikada bulduğu golle avantajlı skoru elde etti ve rakibini kupanın dışına iterek yarı finale yükseldi.

2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG ile karşılaşan Chelsea, 3-1 kaybettiği ilk maçın ardından rakibini Stamford Bridge'de ağırladı. İlk yarıda Schürrle'nin golüyle 1-0 öne geçen Chelsea, oyuna sonradan giren Senegalli forveti Demba Ba'nın 85. dakikada bulduğu golle avantajlı skoru elde etti ve rakibini kupanın dışına iterek yarı finale yükseldi. Kaynak: Dugout