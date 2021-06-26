Deltada bulunan yılkı atları havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deltada bulunan yılkı atları havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Deltada bulunan yılkı atları havadan görüntülendi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan yılkı atları havadan görüntülendi.

Deltada bulunan yılkı atları havadan görüntülendi

SAMSUN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan yılkı atları havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti uluslararası öneme sahip sulak alan belirlenmesi için geliştirilmiş 9 kriterden 8'ni karşılıyor. Yaklaşık 400 bitki türü ile zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olan Kuş Cenneti, Türkiye'de toplam 487 kuş türünden 357'sine, susamurlarına, mandalara ve yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor.

Birçok çeşit balık ve hayvan türünün bulunduğu deltaya yılkı atları ayrı bir güzellik katıyor. Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi olan yılkı atları görsel şölen sunuyor. Atlar, gün batımı ile birlikte havadan görüntülendi. Atlar ve gün batımı seyir zevki yüksek manzaralar ortaya çıkardı.

Her yıl ortalama 55 bin ziyaretçi alan Kuş Cenneti, pandemi dolayısıyla geçici bir süreliğine kapatılsa da normalleşme süreci ile birlikte yeniden ziyaretçilerini bekliyor.

Deltada bulunan yılkı atları havadan görüntülendi
Deltada bulunan yılkı atları havadan görüntülendi
Deltada bulunan yılkı atları havadan görüntülendi
Deltada bulunan yılkı atları havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Şevval Şahin Tuğba Coşkun Yiğit Marcus Aral
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Deltada bulunan yılkı atları havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 00:44:54. #1.16#

title