Dele Alli, Chelsea'ye Attığı İki Golle Takımını Zafere Taşıyor Premier League'de 2017-18 Sezonunda Chelsea'ye konuk olan Tottenham rakibini 3-1 mağlup etti. Christian Eriksen ve Dele Alli'in Stamford Bridge'deki golleri Tottenham'ı Kuzey Londra'da galibiyete taşıdı.

Premier League'de 2017-18 Sezonunda Chelsea'ye konuk olan Tottenham rakibini 3-1 mağlup etti. Christian Eriksen ve Dele Alli'in Stamford Bridge'deki golleri Tottenham'ı Kuzey Londra'da galibiyete taşıdı. Kaynak: Dugout