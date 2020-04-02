Dele Alli, Chelsea'ye Attığı İki Golle Takımını Zafere Taşıyor
Premier League'de 2017-18 Sezonunda Chelsea'ye konuk olan Tottenham rakibini 3-1 mağlup etti. Christian Eriksen ve Dele Alli'in Stamford Bridge'deki golleri Tottenham'ı Kuzey Londra'da galibiyete taşıdı.
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Premier League'de 2017-18 Sezonunda Chelsea'ye konuk olan Tottenham rakibini 3-1 mağlup etti. Christian Eriksen ve Dele Alli'in Stamford Bridge'deki golleri Tottenham'ı Kuzey Londra'da galibiyete taşıdı.
Kaynak: Dugout