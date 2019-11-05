Del Piero’nun Bernabeu’da Ayakta Alkışlanan Performansı

05.11.2019 12:13

2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda Real Madrid ile Juventus karsilastiginda, bir çokları İspanyol devinin maçı kazanacağını düşünüyordu. Ancak Alessandro del Piero, klasını bir kez daha gösterdi ve futbolseverlere bir resital sundu. Biri frikikten olmak üzere iki harika gol atan Del Piero, Juventus'a 2-0 galibiyeti getiren isimdi. Oyundan alındığında sırada, Santiago Bernabeu seyircisi de Del Piero'yu ayakta alkışlayarak uğurluyordu.