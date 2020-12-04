Dedesinin ceviz kırdığı taşın göktaşı olduğunu iddia etti
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Dedesinin ceviz kırdığı taşın göktaşı olduğunu iddia etti

04.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:25
Dedesinin ceviz kırdığı taşın göktaşı olduğunu iddia etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaat işleri ile uğraşan 34 yaşındaki Yasin Demiralp, dedesinin 35 yıl önce dağda bulduğu ve ceviz kırmak için kullandığı taşın, göktaşı olduğunu iddia etti. Eğer iddiası doğru çıkarsa zengin olacak.

Marmaris'te yaşayan Yasin Demiralp, Diyarbakır'da yaşayan dedesinin dağda çobanlık yaparken 35 yıl önce bulduğu taşı 2 yıl önce dedesinin evinde tadilat yaparken ortaya çıkardı. Demiralp, dedesine taşın ne olduğunu sorduğunda dağda bulduğunu ve bu taşla ceviz kırdığını ifade etti. Daha önce böyle bir taşa rastlamadığını ve taşı inceletmek için Marmaris'e getirdiğini belirten Demiralp, "Bizim oralarda bu renk taş olmaz. Değişik geldi, ben de inceletmek için yanımda Marmaris'e getirdim" dedi.

Dedesinin ceviz kırdığı taşın göktaşı olduğunu iddia etti

"YAKLAŞIK BİR KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA"

Dedesinin bulduğu taşın göktaşı olduğuna inandığını söyleyen Demiralp "Daha önce bizim oralara göktaşı düştü, daha yeni Batman tarafına da düştü. 10 yılda bir düşer bunun da göktaşı olabileceğini düşündüm. Daha önce gösterdiğim kişiler bu taşı kestiler, laboratuvara götürdüklerini söylediler, '1 gramı 35 dolar ile 120 dolar arasında değişiyor' dediler. O taşı kesip götüren adamlar benimle ortak olmak istedi. Taş 1 kiloydu, aldıkları parçayı geri getirmediler, aradığımda da ulaşamıyorum" diye konuştu.

Dedesinin ceviz kırdığı taşın göktaşı olduğunu iddia etti

MUHTAÇ ÇOCUKLARA VE SOKAK HAYVANLARINA YARDIM EDECEK

Demiralp, "Eğer taşa alıcı bulursam satışından gelecek parayı sokak hayvanları ve yardıma muhtaç çocuklar için kullanmak istiyorum. Ayrıca kimse satın almazsa ben bu taşı bir okula da bağışlayabilirim, yeter ki ne olduğunu bileyim" açıklamasında bulundu.

Dedesinin ceviz kırdığı taşın göktaşı olduğunu iddia etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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