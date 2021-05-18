Son dakika: Debisi yükselen Zap Suyu'nda rafting heyecanı
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Son dakika: Debisi yükselen Zap Suyu'nda rafting heyecanı

İhlas Haber Ajansı / MİMAR KAYA - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre - Debisi yükselen Zap Suyu'nda rafting heyecanı Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıldönümü münasebetiyle bazı etkinlikler düzenlendi.

- Debisi yükselen Zap Suyu'nda rafting heyecanı

HAKKARİ - Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıldönümü münasebetiyle bazı etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet turu ve rafting etkinliği düzenlendi. Kent merkezinde başlayan etkinliklerin ilki bisiklet turuyla başladı. Tek sıra halinde karayolu üzerinden 25 kilometre boyunca pedal çeviren sporcular, Zap Kanyonu'nda etkinliklerini tamamladı.

Etkinliklerin bir diğer ayağı ise öğleden sonra Zap Suyu'nda devam eden rafting gösterisi oldu. 3 spor kulübü üyeleri botlarıyla coşan Zap Suyu'nda rafting yaptı. Kar sularıyla debisi yükselen Zap Suyu'nda kıyasıya yarışan raftingciler zaman zaman zor anlar yaşadı. 5 kilometrelik parkurdan sonra bitiş noktasına gelen raftingciler, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kente döndü.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıldönümü münasebetiyle Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Hakkari'de de coşkulu bir şekilde farklı etkinlikler yaptıklarını söyledi. Pandemiden dolayı bu sene yapılan faaliyetlerin sınırlı olduğunu belirten Yıldırım, "Pandemi kuralları çerçevesinde gençlerimizi sürece dahil edecek, bu coşkuyu yaşatacak birçok etkinlik yapıyoruz. Bu etkinliklerin bir tanesi de sabah saatlerinde bisiklet etkinliği oldu. Hakkari kent merkezinde başlayan bisiklet etkinliğinde Çukurca'nın belli bir bölgesine gidildi. Oradan arkadaşlarımız geri döndü. Şu anda bulunduğumuz bölge Depin bölgesi ve sporcularımız burada rafting etkinliği yapacak. 15 ile 21 Mayıs tarihleri arasında bakanlığımızın ilan ettiği Gençlik Haftası kapsamında birçok sportif faaliyet yapacağız. Bununla beraber rafting ve bisiklet dışında masa tenisi, basketbol, voleybol ve okçuluk gibi branşlarda da faaliyetlerimiz devam ediyor. Rafting etkinliğimizi kazasız belasız bitirip diğer etkinliklerimize devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.

Etkinliklere AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Spor Şube Müdürü Sabri Demir ve sporcular katıldı.

Son dakika: Debisi yükselen Zap Suyu'nda rafting heyecanı
Son dakika: Debisi yükselen Zap Suyu'nda rafting heyecanı
Son dakika: Debisi yükselen Zap Suyu'nda rafting heyecanı
Son dakika: Debisi yükselen Zap Suyu'nda rafting heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİMAR KAYA

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