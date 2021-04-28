Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı

17 günlük tam kapanma öncesi hükümete çağrıda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kararı doğru bulduğunu ancak vatandaşa destek yapılması gerektiğini söyledi. Davutoğlu, "Kapanmadan mağdur olan bütün hanelere, acilen herhangi bir şart ve başvuru olmaksızın, yetişkinler için 1000 TL, çocuklar için de 500 TL'den az olmamak üzere nakdi hibe desteği sağlanmalıdır" dedi.