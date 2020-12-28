Davutoğlu'ndan hükümete asgari ücret eleştirisi: Emekçilerimiz açlık sınırında bir ücrete mahkum edildi

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, asgari ücrete yapılan 500 TL'lik zammı eleştirdi. Hükümetin işçileri gözden çıkardığını belirten Davutoğlu, "Faize, yandaş müteahhitlere milyarlar bulan iktidar, emekçilerimizi açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum etti." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2021 yılı için asgari ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Davutoğlu, asgari ücret üzerinden iktidara yüklendi.

Twitter'dan açıklama yapan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yeni asgari ücretle hükümet tercihini yaptı! İktidar bu zor zamanda evine ekmek götürme derdinde olan işçiyi gözden çıkardı! Faize, yandaş müteahhitlere milyarlar bulan iktidar, emekçilerimizi açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum etti. Biz geleceğiz ve sorunu çözeceğiz!"

3 BİN 300 TL ÖNERMİŞTİ

Ahmet Davutoğlu, partisinin asgari ücret önerisini ise 3 bin 300 TL olarak açıklamıştı. Davutoğlu, "Öncelikle bütün çalışanlara yönelik olarak, asgari ücret tutarı için tüm vergi, prim ve diğer yükler devlet tarafından yüklenilmelidir. Bundan sonra vatandaşın cebine doğrudan girmesi gereken asgari ücret net 3 bin 300 TL olarak belirlenmelidir. Böylece işveren üzerindeki yükü fazla arttırmadan devletin karşılayacağı vergi sayesinde asgari ücretle çalışanlar en azından açlık sınırının üzerinde belirlenen bir ücret ile 2021'e başlama fırsatına sahip olabileceklerdir." dedi.

Davutoğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetmişti:

"Buna ek olarak işveren tarafından yüklenilen sosyal güvenlik sigortası primi 4,5 puan indirilmeli, istihdamın üzerindeki yükler azaltılarak işsizliği azaltıcı tedbirlere öncelik verilmelidir. Kimse popülizm yapıldığını iddia etmesin. Asgari ücretin net ödenebilmesi için işçinin yükünün kaldırılması, bütçe imkanları çerçevesinde mümkündür. Bütçe üzerindeki net yükü milli gelirin yüzde 1'ini aşmayacak bu tasarrufun yapılabileceği kalemleri eğer isterlerse tek tek kendilerine verebiliriz. Hükümetin 'acı reçeteyi' önce kendine uygulaması halinde bütçede fazlasıyla yer vardır."