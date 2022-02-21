Davraz Kayak Merkezi'nde 4. Türkiye Motosnow Yarışları yapıldı

ISPARTA (AA) - Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde, 4. Türkiye Motosnow Yarışları gerçekleştirildi.

Yaklaşık 60 amatör ve profesyonel sporcunun katıldığı yarışmaya, vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve sponsor firma temsilcileri tarafından verildi.

Bu arada Vali Seymenoğlu, dereceye giremediği için göz yaşlarına hakim olamayan 14 yaşındaki Selen Tınaz'ı teselli etti.