David Silva'nın Chelsea'ye Attığı Harika Gol
David Silva 2006-07 Şampiyonalar Ligi sezonu yarı finallerinde Chelsea ağlarına uzaklardan harika bir gol atıyor. 2006-07 sezonu, Silva'nın Valencia forması giydiği 4 sene boyunca kiralık oynadığı kulüpten dönerek oynadığı ilk sezondu. Sonrasında 2010 yılında Manchester City'nin yolunu tuttu.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
David Silva 2006-07 Şampiyonalar Ligi sezonu yarı finallerinde Chelsea ağlarına uzaklardan harika bir gol atıyor. 2006-07 sezonu, Silva'nın Valencia forması giydiği 4 sene boyunca kiralık oynadığı kulüpten dönerek oynadığı ilk sezondu. Sonrasında 2010 yılında Manchester City'nin yolunu tuttu.
Kaynak: Dugout