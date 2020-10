David Guetta Kimdir? David Guetta nerelidir? David Guetta ne iş yapar?

Amerika müzik endüstrisinde uzun yıllardır dikkat çeken DJ David Guetta, yayınaldığı şarkıları ve yaptığı iş birlikleriyle her zaman gündemde. Özellikle Amerikalı ve Kanadalı şarkıcılar ile çıkarttığı işlerle müzilk severlerin beğenisini kazanıyor. Peki, David Guetta Kimdir? David Guetta nerelidir? David Guetta ne iş yapar?

Son yılların en beğenilen DJ'i David Guetta yaptığı efsaneleşen projeler ile dünyanın her yerinde tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

DAVID GUETTA KİMDİR?

7 Kasım 1967, Parisdoğumlu David Pierre Guetta Fransız DJ ve prodüktördür. 1980 ve 90'larda kulüplerde DJ'lik yapan Guetta, Gum Productions'ı kurdu ve ilk albümü Just a Little More Love'ı 2001'de bu şirketin etiketiyle piyasaya sürdü, ardından Guetta Blaster (2004) ve Pop Life (2007) albümlerini piyasaya çıkardı. Son olarak 2009'da One Love adını taşıyan dördüncü stüdyo albümünü yayımladı. Bu albümden "When Love Takes Over" (Kelly Rowland ile), "Gettin' Over You" (Chris Willis, Fergie ve LMFAO ile) ve "Sexy Bitch" (Akon ile) gibi hit tekliler çıktı. Bu şarkılardan biri Amerika'da ilk 5'e kadar yükselirken aynı zamanda her üçü İngiltere'de 1 numara oldu. Albümden çıkan "Memories" (Kid Cudi ile) adlı parça da uluslararası alanda başarılı oldu. Guetta'nın dünya çapında on beş milyon kadar albüm sattığı bilinmektedir.

DAVID GUETTA'NIN KARİYERİ

1984–2000

Guetta, DJ'liğe 17 yaşındayken Paris'teki Broad Club'da çalışarak başladı. Önceleri popüler şarkılar çalan Guetta, house müziği 1987 yılında Farley Jackmaster Funk'ın bir şarkısını radyoda duyarak keşfetti. Sonraki yıl, gece kulüplerinde kendi setlerini sunmaya başladı. 1990'da, Fransız rapçi Sidney Duteil ile "Nation Rap" adında bir hip-hop düeti yayınladı.

1990'ların ortalarında Le Centrale, the Rex, Le Boy ve Folies Pigalle gibi mekanlarda çıkmaya devam etti.[2][5] 1994 yılında Amerikalı house vokalisti Robert Owens ile birlikte kaydettiği "Up & Away"i yayınladı.[3] 1995 yılında Le Palace adlı bir gece kulübünün yöneticisi oldu ve bu kulüpte partiler düzenlemeye devam etti.

2001–2006

2001'de Joachim Garraud ile birlikte Gum Productions'ı kuran Guetta, ilk hit single'ı "Just a Little More Love"ı Chris Willis desteğiyle yayınladı. Guetta'nın ilk albümü Just a Little More Love, 2002'de Virgin Records aracılığıyla piyasaya sürüldü ve 300 bin sattı. İkinci single "Love Don't Let Me Go" aynı yıl yayınlandı. 2003'te adını İbiza'daki bir partisinden alan Fuck Me I'm Famous adındaki derleme albümü piyasaya çıktı. Sonraki yıllarda bu isimde derleme albümler çıkarmayı sürdürdü.

Guetta'nın ikinci albümü Guetta Blaster, 2004'te piyasaya çıktı. Vokallerde JD Davis'in bulunduğu "The World Is Mine" adlı parça da bu albümde yer alıyordu. 2006'da "Love Don't Let Me Go"nun, The Egg'in "Walking Away"i ile bir mash-up mixi Tocadisco tarafından yapıldı ve bu remix, orijinalinden daha başarılı oldu.

2007–2008:

2007'de Guetta'nın üçüncü albümü Pop Life yayımlandı. Albüm, İngiltere ve Avrupa genelinde büyük dikkat çekti. İlk single "Love Is Gone" Amerika dans listelerinde zirveye oturdu.

Albümün tanıtımı için dünyanın çeşitli yerlerinde sahneye çıktı. 2008'de eşi Cathy ile birlikte "UNIGHTED" adlı bir organizasyon düzenlediler. Stade de France'da gerçekleşen gecede Tiësto, Carl Cox, Joachim Garraud ve Martin Solveig ile birlikte sahne aldı.

2009–2010:

16 Haziran 2009'da The Black Eyed Peas, The E.N.D. adlı albümlerinin ikinci single'ı "I Gotta Feeling"i David Guetta prodüktörlüğünde yayımladı. Dünya çapında büyük ilgi gören şarkı, Amerika'nın da aralarında bulunduğu on yedi ülkede bir numaraya yerleşti. Bir milyon ile İngiltere'de ve altı milyon ile Amerika'da en çok kez indirilen şarkı unvanını kazandı.

Guetta'nın dördüncü albümü One Love, Ağustos 2009'da piyasaya çıktı. İlk single olarak seçilen Kelly Rowland vokalli "When Love Takes Over", İngiltere'de ve birçok ülkede bir numara oldu. Ardından gelen Akon vokalli "Sexy Bitch" yine büyük dikkat çekti ve Guetta'yı İngiltere'de bir kez daha zirveye taşıdı. Ardından Estelle vokalli "One Love", Kid Cudi vokalli "Memories" ve Chris Willis, Fergie ve LMFAO destekli "Gettin' Over You" adlı singlelar geldi ve albümün başarısını devam ettirdi. Mayıs 2011 itibarıyla albümün dünya çapında üç milyon kopya sattığı bilinmektedir.

2 Aralık 2009'da 2010 Grammy adayları açıklandı. Guetta "I Gotta Feeling" ile Yılın Kaydı ve The E.N.D. ile Yılın Albümü ödülüne aday gösterildi. Aynı zamanda "When Love Takes Over" ile de iki ödüle aday oldu ve ikincisini kazandı: En İyi Dans Kaydı ve En İyi Remix Kayıt. Son olarak One Love albümü En İyi Elektronik/Dans Albümü ödülü adayları arasındaydı.Bu arada o yıl DJ Mag'ın hazırladığı "Top 100 DJs" listesinin üçüncü sırasında yer aldı.

2010 yılına gelindiğinde Kelly Rowland'ın üçüncü albümü Here I Am'den çıkan ilk single'ı "Commander"ın prodüktörlüğünü üstlendi. Şarkı, Billboard Hot Dance Club Songs listesinde zirveye otururken; Belçika ve İngiltere'de ilk ona girmeyi başardı. Guetta ayrıca Rowland'ın "Forever and a Day" adlı parçasının da yapımcısı oldu.Kelis'in o yıl Mayıs ayında çıkan Flesh Tone albümünün ilk single'ı "Acapella"nın prodüktör koltuğunda yine Guetta oturuyordu. Şarkı, Amerika ve İngiltere'nin dans listelerinde bir numara oldu. Guetta, Haziran ayında Flo Rida'nın "Club Can't Handle Me" parçasında yer aldı.

One Love'ın yeni basımının çıkıp çıkmayacağı tartışılırken Guetta, bir sonraki single'ı "Who's That Chick?"i duyurdu. Şarkıda Rihanna da yer alıyordu. Albümün One More Love adını taşıyan yeni basımı iki disk halinde Kasım 2010'da piyasaya çıktı.

2011

Ağustos 2010'da verdiği bir röportajda sonraki albümü ile ilgili ilk ipuçlarını veren Guetta, yeni soundunda rock etkileri olacağını belirtti: "Dans müziği yapıyor olabilirim, ancak bu Kings of Leon ve Coldplay gibi gruplardan etkilenmeyeceğim anlamına gelmez. 2011 yazında yeni albümüm ve yeni soundumla geri dönmeyi planlıyorum." Mart 2011'de MTV'ye ilk single'ı Flo Rida ve Nicki Minaj destekli "Where Them Girls At" hakkında konuşan Guetta, önceki albümde de yer alan Akon ve will.i.am'ın yanı sıra Ludacris ve Taio Cruz gibi yeni isimlerin de albümde yer alacaklarını duyurdu. İlk single "Where Them Girls At", 2 Mayıs'ta piyasaya çıktı. Ardından 28 Haziran'da Ludacris ve Taio Cruz'un yer aldığı "Little Bad Girl" yayımlandı.

Guetta bu arada Snoop Dogg'un Mart'ta çıkan Doggumentary albümünün ilk single'ı "Wet"in bir remiksini yaptı. "Sweat" adını taşıyan remiks, albümde bonus parça olarak yer aldı. Parça aynı zamanda Guetta'nın Nothing But the Beat albümünde de yer aldı.

22 Haziran 2011'de Nothing But the Beat adını taşıyan beşinci albümünün 30 Ağustos'ta yayımlanacağını duyurdu. Albümde yer alacak isimler arasında Usher, will.i.am, Snoop Dogg, Akon, Jennifer Hudson, Sia, Timbaland ve Dev'i saydı.[21] Albümün üçüncü single Usher vokalli "Without You" olurken; albümdeki üç parça albümden önceki üç hafta boyunca internette satışa çıktı: Sia vokalli "Titanium", Afrojack ile yaptığı enstrümantal "Lunar ve Jennifer Hudson vokalli "Night of Your Life".

7 Eylül 2012'de albümün 2. parçası olarak "Nothing But the Beat 2.0" yayınlandı. Albümün ilk parçasına ek olarak "She Wolf (Falling To Pieces)", "Play Hard", "In My Head", "Just One Last Time", "Every Chance We Get We Run", "Wild One Two", "What The Fuck", "Titanium (Spanish Version)" ve "I'm A Machine" şarkıları yer aldı. Guetta albümün bu kısmında Sia, Akon, Nervo, Taped Rai gibi isimlerle çalıştı. Albümün "Play Hard" ve "Just One Last Time" parçaları birçok DJ tarafından yeniden düzenlendi ve bunlar ayrı CD'ler halinde satışa çıktı.