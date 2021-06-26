David Dudzinski, Frutti Extra Bursaspor'da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li forvet David Dudzinski ile anlaşma sağladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li forvet David Dudzinski ile anlaşma sağladı.

Yeni sezonda Türkiye ve Avrupa için iddialı bir takım kurmak üzere kolları sıvayan Frutti Extra Bursaspor, son olarak Birleşik Amerikalı forvet David Dudzinski'yi kadrosuna kattı. Son 4 sezonu Belçika ekibi Antwerp'te geçiren 29 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2.06 boyundaki Amerikalı uzun forvet Dave Dudzinski ile anlaşma sağladı. Kendisine hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural