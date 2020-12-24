David Beckham'ın yaptırmayı düşündüğü yapay göl nedeniyle komşularıyla arası açıldı
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David Beckham'ın yaptırmayı düşündüğü yapay göl nedeniyle komşularıyla arası açıldı

24.12.2020 23:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 23:24

Mülk sahibi olduğu İngiltere'nin Cotswolds Bölgesi'nde dört bin metrekarelik yapay bir göl ve ada inşa etmeyi planlayan efsane futbolcu David Beckham'a komşuları büyük tepki gösterdi.

İngitere'nin efsane futbolcusu bir villa ve mülk sahibi olduğu Cotswolds'ta, dört bin metrekarelik yapay bir göl inşa etmeyi planlıyor.

Yapmak istediği proje için Ağutos ayında gerekli izinleri alan Beckham'a o bölgede yaşayan büyük tepki gösterdi. Su basma tehlikesi ve motorlu teknelerin etrafta risk oluşturacağı düşüncesiyle tepki gösteren bölge sakinleri projeyi durdurmak için başvurdu.

David Beckham'ın yaptırmayı düşündüğü yapay göl nedeniyle komşularıyla arası açıldı

ADA YAPTIRMAYI DA DÜŞÜNÜYOR

Daily Mail'de yer alan haberde 45 yaşındaki eski futbolcunun sahip olduğu araziye ayrıca 122 metrekarelik ada yaptırmayı düşündüğünden de bahsedildi.

David Beckham'ın yaptırmayı düşündüğü yapay göl nedeniyle komşularıyla arası açıldı
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