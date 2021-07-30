David Alaba'nın sözleşmesi sızdı! Real Madrid'e maliyeti 145 milyon euroyu buluyor

Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyen David Alaba, Real Madrid'e transfer oldu. Yıldız futbolcunun basına yansıyan sözleşme maliyeti ise herkesin ağzını açık bıraktı. Buna göre eflatun-beyazlılar, Avusturyalı futbolcuya 5 sezonda 115 milyon euronun üzerinde ödeme yapacak. İmza parası, menajer ücretleri ve bonuslarla beraber Alaba'nın İspanyol devine maliyeti toplam 145 milyon euroyu bulacak.