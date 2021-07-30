David Alaba'nın sözleşmesi sızdı! Real Madrid'e maliyeti 145 milyon euroyu buluyor
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David Alaba'nın sözleşmesi sızdı! Real Madrid'e maliyeti 145 milyon euroyu buluyor

David Alaba'nın sözleşmesi sızdı! Real Madrid'e maliyeti 145 milyon euroyu buluyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyen David Alaba, Real Madrid'e transfer oldu. Yıldız futbolcunun basına yansıyan sözleşme maliyeti ise herkesin ağzını açık bıraktı. Buna göre eflatun-beyazlılar, Avusturyalı futbolcuya 5 sezonda 115 milyon euronun üzerinde ödeme yapacak. İmza parası, menajer ücretleri ve bonuslarla beraber Alaba'nın İspanyol devine maliyeti toplam 145 milyon euroyu bulacak.

Bu sezon transfer dönemini durgun geçiren Real Madrid, Bayern Münih'ten ayrılan David Alaba'yı kadrosuna kattı. Yıldız futbolcunun, İspanyol kulübüne maliyeti ise dudak uçuklattı.

17.7 MİLYON EURO İMZA PARASI

Fanatik'in Der Spiegel'den aktardığı habere göre; İspanyol devi yıldız futbolcuya 5 sezonda 115 milyon euronun üzerinde ödeme yapacak. Haberde yıllık garanti ücreti 19,5 milyon euro olan Alaba'nın ailesine 6 milyon euro ödeme yapıldığı iddia edildi. Bonservis bedeli ödemediği 29 yaşındaki futbolcuya 17,7 milyon euro imza parası veren Real Madrid, menajer işlemleri için de 5,2 milyon euro ödeme yaptı. Tüm bu harcamalara bakıldığında David Alaba'nın İspanyol kulübüne toplam maliyeti 145 milyon euroyu buluyor.

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