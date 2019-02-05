Datça'nın Kızlan Köyünde Kadınlar Hedefe Kilitlendi

Datça'nın Kızlan köyünde yaşayan kadınlar, proje hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ediyor.

16 Ocak 2019'da ilk kez toplanan kadınlar, aldıkları kararla Kaymakam Mesut Çoban'ı ziyaret etmiş ve proje fikirlerine tam destek almışlardı. 22 kişi ile yaptıkları ilk toplantıdan sonra ikinci toplantıya 38 kadın katıldı. Akşam saat 22.00'de köy kahvesinde bir araya gelen kadınlar, saat 24.00'e kadar heyecanla proje konularını, örgütlenme modellerini tartıştı. Toplantı sonucunda ilk aşamada dernekleşme kararı çıktı. Uzun vadede farklı örgütlenmeleri de ihtiyaca göre belirleyecek

Proje çalışmaları hakkında bilgi veren Nazmiye Halvaşi, "Örgütlenmeler ihtiyaçtan doğar ve doğru zamanda, doğru örgütlenmeler başarıya ulaşır. Buradan baktığımız zaman doğru zamanda ve doğru bir gündemle toplandık. Kadınların heyecanı ve konuya ilgileri, geliştirdikleri fikirleri ve önerileri ile ne kadar sahiplendiklerini görüyorum. Konunun asıl sahipleri bu kadar ilgiliyse başarı gelir. Uzun bir yol hikayesi yazmaya başladık. Datça, son yıllarda çok hızlı nüfus artışı ile karşı karşıya. Turizmde odak noktalardan biri oldu. Hala ülkemizde doğallığını çok da kaybetmemiş ender coğrafyalardandır. Sermayesi olan gelip Datça'dan arazi, konut sahibi olup çeşitli amaçlarla kullanmakta. Bu gelişmelerle köylerde araziler sürekli el değiştirmekte. Sanayinin olmadığı, tarımın devam ettiği köylerimizde halkın tek yapabildiği arazilerini satarak sorunlarına çözüm üretmek. Gelişme sürecinde birçok bölgede yaşanan bu durum Datça'da da yaşanıyor ve her yerde olduğu gibi kadınlar bu süreçlerde ikincil durumdalar" dedi.

"Kadınların daha güçlü ve üretimin içinde daha eşit rollere sahip olması, kız çocuklarının gelecek kaygısı yaşamadan yeni iş fikirleri içinde kendine fırsat yaratmasını sağlarken; bölgenin hala sahip olduğu doğal yapısını da korumasını ve geleceğe aktarmayı planlıyoruz" diyen Halvaşi, "Eğer doğal yapısı üzerinden para kazanırlarsa o yapıyı en çok da onlar koruyacaktır. Endemik bitkiler onların sermayesi olacaktır. İki tarafı deniz, dağları, Karia Yolu ve Antik Kenti ile yarımada kırsal turizmin çekim merkezi olmaya adaydır. Ayrıca kadınların önerileri ile su fakiri olan yarımadada susuz tarım için yeni bitkilerin araştırılması gündemimizdedir. İhracat ürünü yeni tarım ürünlerini Datça'nın en verimli tarım alanlarına sahip Kızlan'da üretme hedefleri vardır. Ev pansiyonculuğu yapmak, dünyadaki yeni akım olan doğa içinde, köyde turizmin öncülüğünü yapmak. Kadınlar bu proje ile artık sahip oldukları varlıklarını satarak değil! Onlara sahip olarak ailenin ekonomisini sürdürülebilir ve gelecek kuşaklara devredilebilir hale getirecekler. Büyük sermayenin karşısında başarılı olmamın ilk şartı örgütlenmedir. Bu konuda çok sağlam adımları attık, atmaya devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin diyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA