Darülaceze sakinleri, geleceğin basketbolcuları ile buluştu

30.10.2019 15:13

Erman Kunter Spor Akademi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Darülaceze sakinleri spor okulunun Ulus'taki kampüsünde misafir edildi ve iki takım arasındaki maçta renkli görüntüler yaşandı.

"YAŞLILARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Erman Kunter Spor Okulları Genel Koordinatörleri Barış Aydın ve Fatih Katipoğlu yaptıkları ortak açıklamada; "Geçmişimize saygı duyduğumuz için yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. Bu nedenle Darülacezede sevdiklerinden ayrı yaşayan yaşlılarımızı kurumumuza davet ettik. Amacımız kendilerine moral vermek ve neşeli bir gün geçirmeleri için yardımcı olmaktı" dedi.

"EN KISA ZAMANDA YENİDEN MİSAFİR EDECEĞİZ"

Eğlenceli bir gün yaşadıklarını ifade eden Katipoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Dedeler takımı adında bir basketbol takımı kurmalarına yardımcı olduk. Sonuçta harika ve eğlenceli bir gün yaşadık. En kısa zamanda dedeler takımını yeniden misafir edeceğiz."