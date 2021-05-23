Darmstadt'ta Serdar Dursun, Bundesliga 2'de gol kralı oldu
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Darmstadt'ta Serdar Dursun, Bundesliga 2'de gol kralı oldu

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Bundeliga 2'de Darmstadt forması giyen Serdar Dursun, gollerini sıralamaya devam ediyor. Ligin son haftasında Holstein Kiel karşısında 3-2'lik galibiyetle ayrılan Darmstadt'ın 2 golü, Türk golcüden geldi. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde çıktığı 33 maçta 27 gol ve 6 asist yaparak gol kralı oldu. Serdar'ın EURO 2020 için Milli Takım'a çağrılmaması tartışma konusu olmuştu.

Almanya Bundesliga 2'de Darmstadt, deplasmanda Holstein Kiel'le karşılaştı. Maçtan 3-2'lik skorla galip ayrılan konuk ekipte Türk futbolcu Serdar Dursun maça damga vurdu.

KİEL'İ PLAY-OUT'A İTTİ

Darmstadt son haftaya 2. sırada giren rakibini 3. sıraya itti. 3-2'li maçta Darmstadt'a galibiyeti getiren golleri ise 51. ve 58. dakikalarda Serdar Dursun ile 75. dakikada Hohn kaydetti. Kiel'in gollerini ise 18. dakikada Serra ve 87. dakikada Bartels attı. Sezonu 3. sırada bitiren Holstein Kiel, Bundesliga'ya çıkmak için play-out oynamak zorunda kaldı. Kiel, play-out'ta Köln ile karşılaşacak.

SÜPER LİG'İN DEVLERİNİN RADARINDA

29 yaşındaki golcü Serdar Dursun, bu sezon çıktığı 36 maçta rakip filelere 29 gol gönderirken, 8 de asist yapma başarısı gösterdi. Serdar Dursun'un adı, ocak ayından itibaren Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile de sık sık anılıyor. Santrfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen Serdar Dursun'un, hücum rotasyonunu geliştirmek için harekete geçen Galatasaray'ın da radarında bulunduğu ifade edildi.

Darmstadt'ta Serdar Dursun, Bundesliga 2'de gol kralı oldu
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