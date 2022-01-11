Darıca Belediyesi, 2021 yılını 112 madalya ile tamamladı

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 2021 yılında karate, boks, muay thai ve atletizm gibi branşlarda toplam 112 madalya kazandı.

Darıca Belediyesi'nin milli sporcusu Eray Şamdan, Olimpiyat ikincisi olarak Türkiye'ye karate branşında madalya getiren ilk isim olarak tarihi bir başarı elde etti. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, gerek bireysel, gerekse de takım sporları dalında 58 altın, 23 gümüş ve 31 bronz olmak üzere toplamda 112 madalya kazanarak büyük bir başarı yakaladı.

"Spordaki başarımızı sürdürmek için çalışacağız"

Darıca'nın takımı, özellikle uluslararası arenada Olimpiyat, Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve Balkan şampiyonalarında da 5 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, başarı çizgisini devam ettireceklerini belirterek "Bize her türlü desteği veren Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık'a teşekkür ediyorum. Spordaki başarımızı sürdürmek için çalışacağız" dedi.

"Desteğimiz devam edecek"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise 2021 yılında elde edilen başarılardan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Eğitim spor kulübümüzün başarısı hepimizi mutlu ediyor. Kulüp başkanımızı, antrenörlerimizi ve sporcularımızı özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Spora desteğimiz artarak devam edecek. Kulübümüz bünyesinde farklı spor branşlarını da dahil ederek gençlerimizin hizmetinde olacağız. Biz bu yola çıkarken bizim çocuklara inanıyoruz demiştik. Bizim çocuklar da elde ettikleri başarılarla en güzel övgüyü hak ettiler. Darıca Belediyesi olarak Darıca'nın çocuklarının daha fazla sporla uğraşması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ