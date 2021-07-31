Darende'de bin 790 dekar arazi suya kavuşacak
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Darende'de bin 790 dekar arazi suya kavuşacak

Darende'de bin 790 dekar arazi suya kavuşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'nın Darende İlçesi'nde bin 790 dekar tarım arazisinin sulanması için önemli adım atılarak, Ilıca Göleti ve sulaması proje yapımı işine ait sözleşme imzalandı.

Malatya'nın Darende İlçesi'nde bin 790 dekar tarım arazisinin sulanması için önemli adım atılarak, Ilıca Göleti ve sulaması proje yapımı işine ait sözleşme imzalandı.

Darende Ilıca Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Hizmet Alımı işine ait sözleşme imzalanması ile önümüzdeki aylarda Ilıca Mahallesi ve çevresi suya kavuşmuş olacak.

Ilıca Mahallesi'nin 3,5 kilometre kuzeydoğusunda Ovacık Deresi üzerinde yer alacak olan sulama göleti, ön yüzü geomebran kaplı kaya dolgu tipinde, temelden 39 metre yüksekliğinde ve 1 milyon 500 bin metreküp depolama kapasitesi ile bin 790 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak.

Darende Ilıca Göleti ve Sulaması için yer tesliminin de yapıldığı kaydedildi. - MALATYA

Darende'de bin 790 dekar arazi suya kavuşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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