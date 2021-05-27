Danimarkalı müzisyen Kölsch, KKTC'de konser verecek
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Danimarkalı müzisyen Kölsch, KKTC'de konser verecek

Danimarkalı müzisyen Kölsch, KKTC'de konser verecek
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Danimarkalı tanınmış müzisyen Kölsch, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser verecek.

Danimarkalı tanınmış müzisyen Kölsch, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser verecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lefkoşa Program Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kölsch, Girne'deki St. Hilarion Kalesi'nde 31 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecek konser için dünyaca tanınmış elektronik müzik organizasyonlarını yapan Cercle ile KKTC'ye gelecek.

KKTC'de TİKA, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ve yerel paydaşların katkısıyla ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve basına kapalı yapılacak konser, saat 19.00'da Facebook, Twitch ve Oculus'tan canlı izlenebilecek, konser kaydı daha sonra Youtube'a yüklenecek.

Elektronik müzik konserleri vererek sosyal medya platformlarından yayınlayan Cercle platformu, dünyadaki önemli tarihi, turistik ve kültürel yerlerin tanıtımını da yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle 2020'de Kapadokya'da balonların üzerinde, gün doğumunda gerçekleştirilen Cercle elektronik müzik konserini video ve çeşitli medya platformlarında 10 milyondan fazla kişi izlemişti.

Kölsch'ün St Hilarion Kalesi'nde gerçekleştirilecek elektronik müzik performansı, KKTC'nin tanıtılmasında da etkili olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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