Danimarkalı futbolcu Eriksen EURO 2020 maçında fenalaştı
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Danimarkalı futbolcu Eriksen EURO 2020 maçında fenalaştı

Danimarkalı futbolcu Eriksen EURO 2020 maçında fenalaştı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı.

Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.

Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, mücadelenin tıbbi acil durum nedeniyle ertelendiği belirtildi. Maçın ne zaman oynanacağı hakkında ise bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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