Danimarka ve Finlandiya taraftarlarından tüyleri diken diken eden 'Christian Eriksen' tezahüratı

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında Danimarkalı Eriksen'in kalbi durdu. İlk müdahalenin saha kenarında yapıldığı yıldız futbolcuya tribünlerden destek yağdı. Finlandiyalı taraftarların 'Christian' tezahüratına Danimarkalılar 'Eriksen' diyerek karşılık verince sahada tüyleri diken diken eden anlar yaşandı.

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında korku dolu anlar yaşandı. Danimarkalı futbolcu Eriksen bir anda fenalaşarak yere yığıldı, sağlık görevlileri kalp masajı yaptıktan sonra hastaneye kaldırılan oyuncunun son durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRİBÜNLERDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Bu olay tribünleri de etkiledi. Gözyaşlarına hakim olamayan taraftarlar dikkat çekerken yapılan tezahürat ise tüyleri diken diken etti. Finlandiyalı taraftarların 'Christian' tezahüratına Danimarkalı taraftarlar 'Eriksen' diyerek karşılık verince duygusal anlar ortaya çıktı.