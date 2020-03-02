Daniel Sturridge'in ayrılığı İngiltere'de geniş yankı buldu
Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği golcü oyuncu Daniel Sturridge'in ayrılığı, İngiliz basınında geniş yer buldu.
Trabzonspor'un sezon başında bedelsiz olarak transfer ettiği Daniel Sturridge ile yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşarak Daniel Sturridge'in sözleşmesini fesheden Trabzonspor, İngiliz yıldızın alacaklarından da vazgeçtiğini duyurdu. Trabzonspor'un Daniel Sturridge'i göndermesi, İngiltere'de geniş yankı buldu. İngilizler, Daniel Sturridge'in yine bekleneni veremediğini ve kariyeri boyunca yaşadığı senaryonun tekrarlandığını yazdı.
TRABZONSPOR'A BEDELSİZ OLARAK TRANSFER OLMUŞTU
Manchester City altyapısında yetişen Daniel Sturridge, Chelsea'ye 7.25 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Chelsea'de beklentilerin altında kalan forvet oyuncusu, Bolton'a kiralandı. Bolton'dan geri döndükten sonra Liverpool'un 15 milyon Euro vererek kadrosuna kattığı Daniel Sturridge, bir başka büyük takımda daha istenen performansına ulaşamadı. Liverpool'un West Brom'a kiralık giden yıldız futbolcu, geri döndükten sonra Trabzonspor'a bedelsiz imza attı.
TRABZONSPOR FORMASIYLA 16 MAÇTA 7 GOL ATTI
Premier Lig'de 218 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 77 gol, 29 asist yaptı. Daniel Sturridge, Şampiyonlar Ligi'nde ise 28 maçta 4 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Trabzonspor forması ile toplam 16 maça çıkan Daniel Sturridge, 7 gol atarken, 4 de asist yaptı.
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Haber Videosu: Daniel Sturridge'in ayrılığı İngiltere'de geniş yankı buldu
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ASLINDA İYİ OYNUYODU EMME. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Koskoca tırabzon ejnebi sıtöriçe mi kalmış. Tabi ki hayır o yüzden gönderildi. :DCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Afferim. Fenerli olsanda, haklisin. Gerek yoktu buna. Fenerin ihtiyaci var aslinda, onlarda belki is yapardi. Tam Fenerin duzeyinde bi topcu. .2 Yayından Kaldır