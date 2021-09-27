Damla Altun, Uğur Şengül ile ayrıldığı yönünde çıkan haberler in ardından en çok merak edilen isim oldu. Youtuber ve Instagrammer olan Damla Altun ile ilgili internette en çok "Damla Altun kimdir? Damla Altun kaç yaşında, aslen nerelidir? Damla Altun'un boyu kaçtır? Damla Altun instagram adresi nedir?" soruları aratılmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

DAMLA ALTUN KİMDİR?

Damla Altun 25 Kasım 1992 Bursa'da dünyaya geldi. Yaşamına İstanbul'da devam eden sosyal medya fenomeni eğitimini Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya bölümünde tamamlamıştır. Takipçileriyle makyajdan bakıma bir çok konu hakkında bilgi veren paylaşımlarda bulunmakta. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

DAMLA ALTUN KAÇ YAŞINDADIR?

25 Kasım 1992 yılında doğan Altun, 2021 itibarıyla 28 yaşındadır.

DAMLA ALTUN NERELİDİR?

İstanbul'da yaşayan Damla Altun, aslen Bursalıdır.

DAMLA ALTUN'UN BOYU KAÇTIR?

Damla Altun 1.68 boyundadır.

DAMLA ALTUN'UN INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Sosyal medya platformu instagram'da 675 bin takipçisi bulunan Altun'un, Instagram kullanıcı adı ise @damlaaltun'dur.

DAMLA ALTUN YOUTUBE KANALI NEDİR?

Paylaştığı videolarla büyük beğeni toplayan Altun, Youtube'da da oldukça sevilmekte ve beğeni toplamaktadır. Youtube'da 719 bin takipçisi bulunan Altun, burada "Damla Altun" ismiyle yer almaktadır.

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