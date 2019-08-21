Daly/Fed: Faiz indirimi ters rüzgarlara karşı yapıldı

21.08.2019 08:18

San Francisco Merkez Bankası (Fed) Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indiriminin "ters rüzgarlara karşı" yapıldığını ve Fed'in bu adımının doğru olduğunu söyledi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Daly, faiz indirimine ekonomideki ters rüzgarlara karşı konulması için destek verdiğini, faiz indirimine desteğinin nedeninin ele kulağında bir resesyon görmesinin olmadığını söyledi ve ekledi:

"Yapılan faiz indirimine destek verirken, ekonomide büyümenin devam ettiğini görme arzumu temel aldım. Faiz indirimini ufukta bir resesyon görmem nedeniyle desteklemedim."

Minneapolis Fed eski Başkanı Narayana Kocherlakota ise, Trump'ın faizlerin çok yüksek olduğu görüşüne katıldığını söyledi ve ekledi:

"Başkan Trump'ın para politikasının çok sınırlayıcı olduğu görüşü temel olarak doğru. Ekonomi konusund Başkan Trump ile aynı görüşteyim. Trump'ın dün ifade ettiği biri 100 baz puanlık bir indirim olmayabileceğini düşünüyorum, ancak genel olarak Fed politikasının çok sıkı olduğunu düşünüyorum."

Kocherlakota, 2009-2015 döneminde Minneapolis Fed Başkanı olarak görev yaptı ve bu dönemde Fed'in en güvercin üyelerinden biri olarak öne çıktı.



Kaynak: DHA