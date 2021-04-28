Dallas'tan Golden State Warriors'a 30 sayı fark
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Dallas'tan Golden State Warriors'a 30 sayı fark

Dallas'tan Golden State Warriors'a 30 sayı fark
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dallas Mavericks, deplasmanda karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'ı 133-103'lük skorla mağlup etti.

Dallas Mavericks, deplasmanda karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'ı 133-103'lük skorla mağlup etti. Dallas'ta Luka Doncic 39 sayı, 8 asist ve 6 ribaund ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Dallas Mavericks Chase Center'da karşılaştığı Golden State Warriors'ı 133-103'lük skorla mağlup ederek, 34. galibiyetini elde etti. Dallas'ta Luka Doncic 39 sayı, 8 asist ve 6 ribaundla yıldızlaşırken, Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith ve Nicolo Melli de 13'er sayı ile takımının galibiyetinde rol oynadı. Bu sezonki 31. yenilgisin alan Golden State'te ise Stephen Curry'nin 27 ve Mychal Mulder'in 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 104 - Milwaukee Bucks: 114

Boston Celtics: 115 - Oklahoma City Thunder: 119

Indiana Pacers: 112 - Portland Trail Blazers: 133

Toronto Raptors: 103 - Brooklyn Nets: 116

Houston Rockets: 107 - Minnesota Timberwolves: 114

Golden State Warriors: 103 - Dallas Mavericks: 133

(Oğuzhan Ort/İHA)

Dallas'tan Golden State Warriors'a 30 sayı fark

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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